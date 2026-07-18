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Cez víkend bude oblačno, v sobotu bude pršať
Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou 23 až 27 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Sobota: Polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Lokálne búrky, aj intenzívne. V noci a zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.
Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou 23 až 27 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý vietor sa v priebehu dňa zmení na západný až severozápadný 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele do 15 m/s (55 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou 23 až 27 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý vietor sa v priebehu dňa zmení na západný až severozápadný 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele do 15 m/s (55 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 24 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 24 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov C.