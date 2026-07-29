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Streda má byť horúca, najmä na západe Slovenska
Najvyššia denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 29. júla (TASR) - Jasno až polojasno. Teplo, na západe veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 18 až 12, v údoliach miestami 12 až 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, k večeru na západe miestami južný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 18 až 12, v údoliach miestami 12 až 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, k večeru na západe miestami južný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 23 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 23 až 18 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 18 až 11 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 23 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 23 až 18 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 18 až 11 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ