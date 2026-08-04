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Horúčavy pokračujú aj v utorok, teploty vystúpia až na 40 stupňov
Najvyššia denná teplota 35 až 40, na severe, východe a na Horehroní miestami okolo 33 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 3. augusta (TASR) - Jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky a búrky. Mimoriadne teplo a lokálne dusno.
Najvyššia denná teplota 35 až 40, na severe, východe a na Horehroní miestami okolo 33 stupňov C.
Slabý, miestami, najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: V noci bez zrážok a cez deň do päť, pri búrkach ojedinele do 20 milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Najvyššia denná teplota 35 až 40, na severe, východe a na Horehroní miestami okolo 33 stupňov C.
Slabý, miestami, najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok: V noci bez zrážok a cez deň do päť, pri búrkach ojedinele do 20 milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 32 až 29 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 29 až 25 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 25 až 16 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 32 až 29 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 29 až 25 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 25 až 16 stupňov Celzia.