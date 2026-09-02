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Streda má byť oblačná, ráno pozor na hmlu

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Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zrána ojedinele hmla.

Autor TASR
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Bratislava 2. septembra (TASR) - Malá, miestami zväčšená oblačnosť. K večeru od severozápadu pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo občasný dážď. Zrána ojedinele hmla.

Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 10 až 5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji, na hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou 21 až 25 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň miestami západný vietor do 5 m/s (20 km/h).


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 23 až 18 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 18 až 14 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 6 stupňov Celzia.



Zdroj: SHMÚ
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