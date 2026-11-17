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POČASIE PREKVAPÍ: Čaká nás dážď, poľadovica aj víchrica na horách
Najvyššia denná teplota 7 až 12, na stredom a východnom Slovensku miestami 3 až 7 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami prechodne, najmä v noci, zmenšená oblačnosť. Miestami, cez deň na viacerých miestach, dážď alebo mrholenie, vo vyšších polohách sneženie. Lokálne hmlisto a v noci a zrána ojedinele tvorba poľadovice.
Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach stredného Slovenska a Spiša lokálne do -2 stupne C.
Najvyššia denná teplota 7 až 12, na stredom a východnom Slovensku miestami 3 až 7 stupňov C.
Vietor južných smerov 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h). V Banskobystrickom kraji, v noci a zrána miestami aj inde, prevažne slabý vietor. Na horách postupne prudký vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 2 až 0 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 0 až -1 stupeň Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach stredného Slovenska a Spiša lokálne do -2 stupne C.
Najvyššia denná teplota 7 až 12, na stredom a východnom Slovensku miestami 3 až 7 stupňov C.
Vietor južných smerov 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h). V Banskobystrickom kraji, v noci a zrána miestami aj inde, prevažne slabý vietor. Na horách postupne prudký vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 2 až 0 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 0 až -1 stupeň Celzia.
Zdroj: SHMÚ