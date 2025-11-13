Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
Počasie sa nezmení, oblačný má byť aj štvrtok

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty 7 až 12 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 7 až 12 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 9 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


Zdroj: meteo.sk
.

