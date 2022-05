V okresoch na západe Slovenska hrozia od utorkovej noci búrky

Bratislava 24. mája (TASR) – V okresoch Malacky, Senec, Pezinok, Bratislava, Dunajská Streda a Komárno hrozia od utorkovej noci do stredy (25. 5.) rána búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia v niektorých okresoch na západnom Slovensku od utorkovej 22.00 h do stredy 8.00 h. V týchto okresoch je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 40 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.



"Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov)," uviedli meteorológovia. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú podľa slov SHMÚ riziko pre ľudské zdravie. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu.