Počet ľadových medveďov v Hudsonovom zálive v Kanade rýchlo klesá

Ottawa 24. decembra (TASR) - Počet ľadových medveďov žijúcich v západnej časti Hudsonovho zálivu na severovýchode Kanady sa rýchlo znižuje, pričom dramatický pokles evidujú najmä pri samiciach a mláďatách. Vyplýva to z najnovšej štúdie kanadskej vlády, o ktorej výsledkoch v piatok informovala agentúra AFP.



Výskumníci každých päť rokov vykonávajú letecký prieskum nad danou oblasťou vrátane mesta Churchill označovaného za "svetové hlavného mesto polárnych medveďov", počas ktorého sčítavajú jedince a na základe toho odhadujú populačné trendy.



Počas posledného takéhoto výskumu z konca augusta a začiatku septembra minulého roku, ktorého výsledky boli zverejnené v decembri, zbadali 194 ľadových medveďov a následne vypočítali, že celková tamojšia populácia by mohla predstavovať 618 jedincov. Pred piatimi rokmi ich odhadovali ešte 842.



Porovnanie leteckých prieskumov z rokov 2011 a 2016 naznačuje, že populácia ľadových medveďov v uvedenej oblasti výrazne klesá. Zreteľný je v rokoch 2011 a 2021 tiež značný pokles vo výskyte samíc a mláďat týchto zvierat.



Tento pokles sa podľa výskumníkov zhoduje s predpoveďami týkajúcimi sa vplyvu klimatických zmien na demografické faktory. Ako ďalšie dôvody uviedli možný presun medveďov do susedných regiónov či lov.



AFP konštatuje, že ďaleký sever, ktorý predstavuje prirodzené prostredie pre život ľadových medveďov, sa otepľuje až do štyrikrát rýchlejšie než zvyšok sveta. Morský ľad je čoraz tenší, pričom sa láme skôr na jar a zamŕza neskôr na jeseň.



Od 80. rokov 20. storočia sa množstvo ľadu v Hudsonovom zálive v lete zmenšilo takmer o 50 percent, uvádza americké Národné dátové stredisko pre sneh a ľad (NSIDC). Správa zverejnená v odbornom časopise Nature Climate Change pred dvoma rokmi naznačila, že tento trend môže viesť až takmer k vyhynutiu ľadových medveďov. V 80. rokoch žilo na západe Hudsonovho zálivu 1200 týchto živočíchov.