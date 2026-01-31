< sekcia Import
Počet obetí zrážky dvoch vlakov v Andalúzii stúpol na 46
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia sa vo štvrtok pripojili k stovkám trúchliacich na pamätnej omši za obete v meste Huelva, ktoré bolo konečnou stanicou jedného z vlakov.
Autor TASR
Madrid 30. januára (TASR) - Cestujúca jedného z vysokorýchlostných vlakov, ktoré sa pred dvanástimi dňami zrazili neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii, v piatok v nemocnici podľahla zraneniam. Počet obetí tragickej nehody tak stúpol na 46, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
Žena (42) z mesta La Palma del Condado bola od nehody hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Córdobe, napísal španielsky verejnoprávny telerozhlas RTVE. Krátko pred jej úmrtím úrady oznámili, že intenzívnu starostlivosť v nemocnici potrebuje stále 17 ľudí.
Pri zrážke vlakov 18. januára utrpelo zranenia viac než 150 ľudí. Odborníci predpokladajú, že príčinou nehody mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Minister vnútra Fernando Grande-Marlask vylúčil sabotáž. Vyšetrovatelia vylúčili aj chybu rušňovodičov, z ktorých jeden zahynul.
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia sa vo štvrtok pripojili k stovkám trúchliacich na pamätnej omši za obete v meste Huelva, ktoré bolo konečnou stanicou jedného z vlakov.
