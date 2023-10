Bratislava 8. októbra (TASR) - Počet prípadov potravinovej intolerancie rastie. Upozornila na to imunoalergologička Veronika Mundoková Csibová zo synlabslovakia. Spôsobené to podľa nej môže byť množstvom konzervačných látok v strave, ale aj posunom v diagnostike.



"Sliznica tráviaceho traktu je neustále zapálená látkami, ktoré konzumujeme. Nevieme sa tomu vyhýbať. Nie je možné každý deň jesť čerstvú stravu bez farbív a konzervantov. Nedá sa každý deň variť. (...) Takže tých pacientov je oveľa viac," skonštatovala.



Pacientom s potravinovou intoleranciou často dlho trvá, kým zistia, s akým jedlom majú problém. Príznaky sa podľa laboratórnej diagnostičky klinickej imunológie a alergológie Marcely Popovňákovej prejavujú niekoľko hodín, dní až týždňov po strete so škodlivou potravinou. Poukázala na to, že prejavy môžu byť rôzne. Ide podľa nej napríklad o dlhodobé tráviace problémy, bolesti hlavy, únavu či psychické problémy.



V prípade potravinovej intolerancie je dôležitá správna diagnostika. Krvný test dokáže identifikovať problematické potraviny, a umožniť tak ďalšiu liečbu. "Pacienti sú spokojní s tým, keď zistia zdroj ich problémov. Po vylúčení rizikových potravín zo svojho jedálnička sa im veľakrát omnoho zlepší kvalita života," doplnila Popovňáková. Vyšetrenie nie je hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.



Odborníčka poukázala tiež na rozdiely medzi potravinovou alergiou a intoleranciou. Pri alergii ide podľa jej slov o reakciu imunitného systému, zatiaľ čo pri intolerancii sa do reakcie zapája skôr tráviaci systém. "Prejavy alergií nastupujú hneď po kontakte s alergénom. Na rozdiel od potravinových intolerancií, ktoré sa prejavujú neskôr, niekoľko hodín, dní až týždňov po stretnutí so škodlivou potravinou," ozrejmila.