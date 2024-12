VÝSKUM: Počet mladých, ktorí plánujú mať deti v Česku klesá

Praha 3. decembra (TASR) - V Česku klesá podiel mladých ľudí, ktorí plánujú mať v budúcnosti deti. Najvýraznejšie to je medzi ľuďmi v horšej ekonomickej situácii. Vyplýva to z dát výskumu Súčasná česká rodina, na ktorom spolupracujú vedci Masarykovej univerzity v Brne a Univerzity Karlovej v Prahe. Výsledky zverejnili v utorok, informuje spravodajkyňa TASR.



Najnovšie spracované dáta výskumníci zbierali v roku 2022. Respondentov sa okrem iného pýtali aj na krátkodobé a dlhodobé plány v oblasti rodičovstva. V obidvoch skupinách sa počet tých, ktorí by deti chceli alebo ich chceli mať viac, znížil. Do troch rokov ich plánuje mať 30 percent opýtaných vo veku od 18 do 39 rokov, pričom v roku 2020 to bolo 42 percent. Pri otázke na dlhodobé plány - teda mať deti kedykoľvek v budúcnosti - klesol podiel z 58 na 51 percent.



Vedci potom z celkových výsledkov pre porovnanie oddelili skupinu aktuálne bezdetných, v nej sú čísla ešte nižšie. Do troch rokov by dieťa chcelo mať len 24 percent z nich a v neskoršej budúcnosti to plánuje 29 percent.



Najvýraznejšie klesli rodičovské plány u ekonomicky znevýhodnených respondentov, ktorí majú nízke vzdelanie aj príjmy a žijú v malých bytoch či domoch. Výsledky výskumu podľa vedcov poukazujú na pomerne vysokú neistotu danú podielom ľudí, ktorí nevedia, či v budúcnosti deti chcú.



"Vysoká neistota v deklarovaných plánoch naznačuje, že časť ľudí neodmieta, že by v budúcnosti mali dieťa, ale skôr si budúcnosťou nie sú istí," uviedli vedci. Neistota v plánovaní rodiny sa podľa nich môže odrážať od všeobecnej neistoty, ktorú mladí v Česku zažívajú. "Na rozdiel od odmietania rodičovstva sa neistota dá potenciálne zvrátiť. Ľudia s neistými plánmi momentálne deti neplánujú, ale skôr čakajú, čo sa stane - napríklad na trhu s bývaním alebo na trhu práce," podotkol vedúci výskumu Martin Kreidl z Masarykovej univerzity.



Do výskumu Súčasná česká rodina sa v rokoch 2020 až 2022 zapojilo takmer 6000 respondentov. Vedci v ňom plánujú pokračovať, ďalší zber dát by sa mal začať budúci rok.