Podnikateľ Peter P. spolu s ďalšími osobami skončili vo väzbe

Bratislava 14. augusta (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v sobotu podvečer rozhodol o vzatí do väzby podnikateľa Petra P. prezývaného Tiger a ďalšie tri osoby. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Osoby sú obvinené zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Trestná činnosť má súvisieť s obstarávaniami na Ministerstve vnútra SR a úrade práce, sociálnych veci a rodiny. "Dôvodom väzby u všetkých obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. U obvineného Petra P. bol konštatovaný aj dôvod útekovej väzby," spresnila Kudjáková. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, traja obvinení podali proti nemu sťažnosť. Rovnako podal sťažnosť aj prokurátor proti neakceptovaniu kolúznej väzby."O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd SR. Obvinený Peter P. sa vzdal práva podať sťažnosť," dodala Kudjaková.



NAKA zasahovala vo štvrtok (12. 8.) od skorých ranných hodín na viacerých miestach Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Obvinených je 11 osôb z viacerých trestných činností.



Medzi obvinenými je aj svedok-kajúcnik v policajných kauzách Peter P. alias Tiger. Deväť osôb polícia zadržala, jedna je mimo Slovenska a ďalšia, spomínaný Peter P., bola do štvrtka v pátraní. Napokon ho vo štvrtok zadržala zásahová jednotka NAKA.