Podnikatelia v Nových zámkoch sa musia prihlásiť do zberu odpadu
Podľa evidencie mestského úradu približne tri štvrtiny novozámockých podnikateľov tieto podmienky spĺňajú.
Autor TASR
Nové Zámky 22. novembra (TASR) - Mesto Nové Zámky spúšťa komplexnú kontrolu a evidenciu všetkých nádob na komunálny odpad pri podnikateľských subjektoch. Ako informovalo, každý podnikateľ musí byť prihlásený v systéme zberu odpadu. Ak jeho smetná nádoba či kontajner nebude mať čip, od budúceho roka sa odpadky z neho nebudú vyvážať.
Radnica upozornila, že každá firemná prevádzka musí mať vlastnú nádobu na zmesový komunálny odpad a triedené zložky odpadov. „Podnikateľské subjekty nemôžu vyhadzovať odpady do nádob určených pre obytné domy na sídliskách, platí to aj pre triedené zložky. Nádoba musí byť evidovaná na mestskom úrade a musí mať určenú frekvenciu vývozu. Podľa hygienikov to musí byť minimálne dvakrát mesačne,“ uviedla.
Podľa evidencie mestského úradu približne tri štvrtiny novozámockých podnikateľov tieto podmienky spĺňajú. Zároveň doplnil, že podnikateľské subjekty, ktoré platia poplatok za odpady na zamestnancov, musia svoje smetné nádoby prehlásiť na množstvový systém zberu, inak sa prestanú vyvážať.
Doterajšie nádoby na komunálny odpad, ktoré nie sú pridelené konkrétnej prevádzke, zberová spoločnosť stiahne z obehu. Súčasne začne čipovať všetky smetné nádoby a kontajnery, ktoré sú riadne prihlásené a zaevidované. „Od budúceho roka bude zberová spoločnosť vyvážať len tie nádoby, ktoré budú opatrené čipom. Podnikateľov a firmy teda čaká podobný proces, aký pred niekoľkými týždňami absolvovali domácnosti v rodinných domoch. Všetko smeruje k tomu, aby domácnosti aj firmy platili len za ten odpad, ktorý vyprodukujú,“ zdôraznil mestský úrad.
