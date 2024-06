Podnikatelia vnímajú politickú nestabilitu ako hrozbu pre Európu

Brusel 19. júna (TASR) - Európa potrebuje väčšiu politickú stabilitu, obmedziť byrokraciu a zmierniť kolísanie cien energií, ak chce zvrátiť pokles priamych zahraničných investícií. Ukázal to prieskum poradenskej spoločnosti EY medzi podnikateľmi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Viac ako 500 vedúcich pracovníkov, ktorých oslovila poradenská firma EY, označilo politickú nestabilitu vrátane blížiacich sa volieb vo Francúzsku, populizmu a polarizácie spoločnosti za druhé najväčšie riziko pre Európu, ktoré prekonala len vysoká regulačná záťaž.



Európska ekonomika už roky zápasí s rastúcimi cenami a následkami ruskej vojny na Ukrajine. To podnecuje populistické nálady, ktoré pozdvihli krajnú pravicu vo voľbách do Európskeho parlamentu a prinútili francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásiť predčasné parlamentné voľby.



V prieskumoch vedie euroskeptické a protiimigračné Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej, čo vrhá tieň na ekonomické smerovanie krajiny, ktorá sa vlani umiestnila na vrchole rebríčka priamych zahraničných investícií v Európe.



Marc Lhermitte, partner spoločnosti EY Consulting, upozornil, že zahraniční investori berú do úvahy výsledky volieb. Varoval tiež, že môže trvať mesiace, kým bude jasné, akou politickou cestou sa Francúzsko vydá.



Vývoj vo Francúzsku otriasol finančnými trhmi. Obavy, že populistická vláda by zaťažila už aj tak obmedzené finančné zdroje krajiny, už viedli k nárastu nákladov na obsluhu francúzskeho dlhu.



Stagnujúci hospodársky rast, veľké výkyvy cien energií a politická neistota, to všetko poškodilo konkurencieschopnosť Európy najmä v porovnaní s prosperujúcimi USA.



Lhermitte uviedol, že minulý rok znížili americké spoločnosti svoje investície v Európe o 15 %. To naznačuje, že stimuly amerického prezidenta Joea Bidena vrátane zákona o znižovaní inflácie (IRA) presvedčili mnohé americké podniky, aby investovali na domácom trhu.



Vzhľadom na stupňovanie geopolitického napätia a napätia v globálnom obchode musia európski politici podniknúť rýchlu a rozhodnú reakciu, uviedla EY vo svojom komentári k prieskumu.



"Jednotlivé členské štáty sa musia zosúladiť v kľúčových oblastiach vrátane toho, ktoré priemyselné odvetvia je potrebné chrániť a kde sú hrozby."



Kolísanie cien energií by sa dalo zmierniť investíciami do lepšie prepojenej infraštruktúry a do ekologického prechodu vzhľadom na to, že Európa bola desaťročia príliš závislá od energií z Ruska. Najväčšou hrozbou je však byrokracia, uviedli manažéri.



"Tvorcovia európskej politiky môžu tieto obavy zmierniť harmonizáciou regulácie, prehodnotením tempa zavádzania nových regulácií a zrušením zastaraných zákonov všade, kde je to možné," dodala EY.