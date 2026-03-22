Podpora mozgu v každom veku môže znížiť výskyt neurologických ochorení
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Podpora mozgu v každom veku môže znížiť výskyt neurologických ochorení, zlepšiť duševnú pohodu a zvýšiť odolnosť voči stresu a záťaži. Pri príležitosti tohtotýždňového Týždňa mozgu na to poukázal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zdôraznil, že mozog treba chrániť počas celého života, pričom jeho zdravie je výsledkom každodenných rozhodnutí.
„Zdravie mozgu ovplyvňujú životný štýl, sociálne prostredie a duševná pohoda, ktoré majú zásadný vplyv na to, ako bude náš mozog fungovať o 20 či 30 rokov,“ ozrejmil úrad na webe s tým, že veľkú časť rizikových faktorov možno ovplyvniť.
Medzi najdôležitejšie piliere na podporu zdravia mozgu patrí pravidelný pohyb, ktorý podporuje prekrvenie mozgu či kvalitný spánok, nevyhnutný pre regeneráciu nervových spojení. Rovnako zdravá strava, sociálne kontakty a mentálna aktivita, venovanie sa koníčkom, zvládanie stresu a bezpečné životné prostredie, ako aj kontrola krvného tlaku, cukru a cholesterolu.
