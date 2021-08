Podujatie Od Tatier k Dunaju šíri osvetu o skleróze multiplex

Bratislava 28. augusta (TASR) - Siedmy ročník osvetového podujatia Od Tatier k Dunaju vyvrcholil v sobotu popoludní na bratislavskom Tyršovom nábreží. S cieľom šíriť povedomie o skleróze multiplex tu organizátori s pacientami s týmto ochorením, ich rodinnými príslušníkmi a podporovateľmi ukončili 379-kilometrovú cyklistickú trasu. Verejnosti chceli ukázať, že ani toto náročné ochorenie nesmie byť dôvodom, aby si človek prestal klásť výzvy a nemotivoval sa k ich zdolávaniu.



"Bol to ročník, ktorý sme nazvali ročníkov tlačenia, neuveriteľnej vzájomnej pomoci. Moment tlačenia do kopcov bol neuveriteľne úžasný," uviedla jedna z organizátorov podujatia Jaroslava Valčeková s tým, že aktuálny ročník splnil svoj cieľ. Dodala, že bol i odrazovým mostíkom veľkej kampane, ktorú chcú v rámci osvety spustiť.



Do siedmeho ročníka sa podľa jej slov zapojilo 80 až 90 cyklistov v závislosti od etapy. Okolo desať z nich boli pacienti so sklerózou multiplex v rôznej miere postihnutia. S úsmevom prezradila, že občas museli cyklisti so sklerózou na svojich bicykloch s motorčekom potlačiť aj tých zdravých cyklistov.



Valčeková priblížila, že po prvý raz zažili štart v náročnom počasí, keďže už pri prvej etape vyrážali z Tatier v silnej hmle a daždi. Po ceste sa však nikomu nič nestalo, ani pri hustejšej doprave, ktorá sprevádzala poslednú etapu pred a v Bratislave. Zároveň sa poďakovala za pomoc a spoluprácu polícii.



Podujatie odštartovalo 24. augusta od Štrbského plesa. Cieľom je šíriť povedomie o skleróze multiplex, ktorá je degeneratívnym ochorením nervovej sústavy a pre pacienta často znamená významné obmedzenia pohybu. Organizátori tiež poukázali na to, že na Slovensku sa ešte stále pacienti dostávajú k diagnostike tohto ochorenia neraz až po rokoch trápenia sa s príznakmi.