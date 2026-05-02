Sobota 2. máj 2026
PODVOD v BANKE: Neoprávnene previedli 14.000 eur

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Polícia vyšetruje podvod, ku ktorému došlo v pobočke banky v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie páchateľov.

„Doposiaľ neznámy páchateľ uviedol pracovníka banky do omylu, v dôsledku čoho došlo k následnému neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 14.000 eur,“ približuje polícia.

V tejto súvislosti žiada občanov o pomoc. Akékoľvek informácie k totožnosti hľadaných osôb, k súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.


