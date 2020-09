Pogačar vyhral 107. ročník, zelený dres získal Bennett

výsledky 21. etapy (Mantes-la-Jolie - Elyzejské polia, Paríž, 122 km):



1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep) 2:53:32 h, 2. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 4. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 5. Elia Viviani (Tal./Cofidis), 6. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 7. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal), 8. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation), 9. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 10. Maximilian Walscheid (Nem./NTT Pro Cycling) všetci rovnaký čas



konečné poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 87:20:05 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +59, 3. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +3:30, 4. Mikel Landa (Šp./Bahrain McLaren) +5:58, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +6:07, 6. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +6:47, 7. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +7:48, 8. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +8:02, 9. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +9:25, 10. Damiano Caruso (Tal./Bahrain McLaren) +14:03, ... 84. SAGAN +4:04:15



bodovacia súťaž:



1. Bennett 380 b, 2. P. SAGAN 284, 3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 260







vrchárska súťaž:



1. Pogačar 82 b, 2. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 74, 3. Roglič 67







súťaž o biely dres:



1. Pogačar 87:20:05 h, 2. E. Mas +6:07, 3. Valentin Madouas (Fr./Groupama-FDJ) +1:42:22







súťaž tímov:



1. Movistar (Šp.) 262:14:58 h, 2. Jumbo-Visma (Hol.) +18:31, 3. Bahrain-McLaren (Bahrajn) +57:10, ... 15. Bora-Hansgrohe (Nem.) +5:05:37







najbojovnejší pretekár Tour Marc Hirschi (Švaj./Sunweb)





Paríž 20. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar zo SAE Team Emirates sa stal celkovým víťazom 107. ročníka Tour de France. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil tretí v záverečnej 21. etape so štartom v Mantes-la-Jolie a tradičným cieľom na Elyzejských poliach v Paríži (122 km). Vyhral ju Ír Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), ktorý získal aj zelený dres, druhý finišoval Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo).povedal šťastný víťaz, ktorý si na pódiu prevzal žltý, biely i bodkovaný dres.povedal v televíznom rozhovore Bennett.Sagan si na tohtoročnej Tour nevybojoval okrem zeleného dresu ani etapové víťazovo. Dvakrát obsadil tretie, dvakrát štvrté a dvakrát piate miesto. V 11. etape skončil druhý, no po diskvalifikácii ho preradili na 85. priečku. V poslednej etape sa snažil bojovať o premiérový triumf na Elyzejských poliach, no opäť neúspešne.uviedol Sagan pre RTVS.Pogačar sa vo veku 21 rokov a 364 dní stal druhým najmladším víťazom v histórii Tour po Henrim Cornetovi (19 rokov, 352 dní), ktorý vyhral v roku 1904. V pondelok navyše oslávi 22. narodeniny. Okrem žltého dresu získal aj biely pre najlepšieho mladého pretekár do 25 rokov a bodkovaný pre najlepšieho vrchára. To sa mu podarilo ako prvému v histórii, keďže biely dres neexistoval v časoch legendárneho Eddyho Merckxa. Navyše vyhral aj tri etapy. Druhý skončil jeho krajan Primož Roglič (Jumbo-Vsiam) s mankom 59 sekúnd, ktorý nosil žltý dres od deviatej až do predposlednej etapy, no v časovke oň prišiel. Tretí bol v celkovom poradí Austrálčan Richie Porte (Trek-Segafredo).Sagan nevyhral bodovaciu súťaž prvýkrát, keď prišiel do cieľa v Paríži. Za víťazným Bennettom (380 b) zaostal o 96 bodov. Tretí skončil Talian Matteo Trentin z tímu CCC (260). Tridsaťročný Slovák vyhral bodovaciu súťaž sedemkrát (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), v roku 2017 ho diskvalifikovali po zrážke s Markom Cavendsihom. Ani tento rok sa nevyhol trestu, keď ho po nebezpečnom manévri v 11. etape preradili z druhého na posledné miesto v skupine s rovnakým časom a prišiel o 43 bodov.Pogačar vyhral v súťaži o bodkovaný dres so ziskom 82 bodov, druhý bol Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu Grenadiers (74 b) a tretí skončil Roglič (67). Dvadsaťjedenročný Slovinec vyhral biely dres s náskokom šesť minút na Španiela Enrica Masa (Movistar), tretí Francúz Valentin Madouas (Groupama-FDJ) mal manko hodinu a 42 minút. V súťaži tímov obhájil triumf španielsky Movistar pred holandským Jumbom Visma (+18:31 min) a Bahrajnom McLaren (+57:10). Saganova Bora obsadila 15. miesto. Za najbojovnejšieho pretekára Tour vyhlásili Švajčiara Marca Hirschiho zo Sunwebu, ktorý vyhral po úniku 12. etapu.Od štartu 21. etapy si pretekári v popredí s majiteľmi dresov užívali uvoľnenú jazdu smerom do Paríža. Rozdávalo sa šampanské, robili sa spoločné fotky a cyklisti družne debatovali. Pogačar si plnými dúškami vychutnával jazdu v žltom tričku, ktoré si prvýkrát v kariére obliekol v sobotu večer po fantastickom výkone v časovke. V úvode sa tradične nejazdilo a preteky sa rozbehli až po príchode do Paríža, kde na jazdcov čakalo sedem okruhov na slávnom bulvári Champs Elyseés.Aktívni boli Julian Alaphilippe (QuickStep), Greg van Avermaet (CCC) či Michal Kwiatkowski (Ineos), no únik sa zatiaľ nevytvoril. Ešte pred rýchlostnou prémiou 40 km pred cieľom sa odtrhla štvorica Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Connor Swift (Arkéa) a van Avermaet. Na prémii zobral 20 bodov Schachmann, v pelotóne sa už na body neútočilo. Kvarteto si čoskoro vypracovalo minútový náskok a únik vydržal az do posledného okruhu. Štyri kilometre pred koncom už bolo všetko pokope a smerovalo k hromadnému finišu. Ten zvládol najlepšie Bennett, pripísal si druhý triumf na tohtoročnej Tour a potvrdil zisk zeleného dresu. Za ním skončili Pedersen a Sagan.Do cieľa napokon prišlo zo 176 štartujúcich po troch týždňoch 146 pretekárov, čo je o deväť menej ako vlani.