< sekcia Import
Radi trávite čas na sociálnych sieťach? Toto by ste mali vedieť
Odborníci uviedli, že väčšina štúdií o duševnom zdraví a sociálnych médiách sa zameriavala na frekvenciu používania sociálnych sietí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 10. októbra (TASR) - Ľudia, ktorí v noci aktívne prispievajú na sociálne siete, majú o niečo vyššiu pravdepodobnosť zhoršeného duševného zdravia, vyplýva to z novej štúdie výskumníkov z Bristolskej univerzity v Anglicku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a PA Media.
Odborníci uviedli, že väčšina štúdií o duševnom zdraví a sociálnych médiách sa zameriavala na frekvenciu používania sociálnych sietí. Chceli preto tiež zistiť, či má na psychický stav vplyv aj čas, v ktorom ľudia surfujú alebo prispievajú na internete.
V štúdii sa zamerali na platformu X. Údaje z tejto sociálnej siete boli následnej korelované s údajmi z dlhodobej štúdie s názvom Deti 90. rokov (Children of the 90s) sledujúcej zdravie ľudí zo západného Anglicka.
Do výskumu bolo zaradených približne 310 ľudí na základe času ich tweetovania a odpovedí v zdravotnom dotazníku. Preskúmaných bolo celkovo 18.288 tweetov vrátane retweetov zverejnených v období od januára 2008 do februára 2023 – ešte predtým, ako sieť zmenila svoj názov na X.
Štúdia zistila, že duševný stav ľudí, ktorí v priemere tweetovali v noci od 23.00 h do 5.00 h, bol o niečo horší v porovnaní s tými, ktorí boli aktívni počas dňa.
Autori štúdie pod vedením akademikov z Bristolskej univerzity uviedli, že tweetovanie v noci koreluje s dvojpercentným negatívnym rozdielom v duševnej pohode. Zistili tiež súvislosť medzi nočným tweetovaním a depresiou a úzkosťou, avšak táto súvislosť bola menej badateľná.
Tím taktiež zdôraznil, že nočné používanie sociálnych sietí môže narušiť spánok. Dodali, že pridávanie príspevkov a posielanie správ v noci môže viesť k „kognitívnemu vzrušeniu“ a modré svetlo zo smartfónov môže potlačiť produkciu spánkového hormónu melatonínu.
„Aj keď sa sociálne médiá často vnímajú ako celok, ich vplyv na duševné zdravie závisí od konkrétnych aktivít, ktoré používateľ vykonáva, a od skúseností, ktoré na týchto platformách získava,“ dodal doktorand na spomínanej univerzite a hlavný autor štúdie Daniel Joinson.
Odborníci uviedli, že väčšina štúdií o duševnom zdraví a sociálnych médiách sa zameriavala na frekvenciu používania sociálnych sietí. Chceli preto tiež zistiť, či má na psychický stav vplyv aj čas, v ktorom ľudia surfujú alebo prispievajú na internete.
V štúdii sa zamerali na platformu X. Údaje z tejto sociálnej siete boli následnej korelované s údajmi z dlhodobej štúdie s názvom Deti 90. rokov (Children of the 90s) sledujúcej zdravie ľudí zo západného Anglicka.
Do výskumu bolo zaradených približne 310 ľudí na základe času ich tweetovania a odpovedí v zdravotnom dotazníku. Preskúmaných bolo celkovo 18.288 tweetov vrátane retweetov zverejnených v období od januára 2008 do februára 2023 – ešte predtým, ako sieť zmenila svoj názov na X.
Štúdia zistila, že duševný stav ľudí, ktorí v priemere tweetovali v noci od 23.00 h do 5.00 h, bol o niečo horší v porovnaní s tými, ktorí boli aktívni počas dňa.
Autori štúdie pod vedením akademikov z Bristolskej univerzity uviedli, že tweetovanie v noci koreluje s dvojpercentným negatívnym rozdielom v duševnej pohode. Zistili tiež súvislosť medzi nočným tweetovaním a depresiou a úzkosťou, avšak táto súvislosť bola menej badateľná.
Tím taktiež zdôraznil, že nočné používanie sociálnych sietí môže narušiť spánok. Dodali, že pridávanie príspevkov a posielanie správ v noci môže viesť k „kognitívnemu vzrušeniu“ a modré svetlo zo smartfónov môže potlačiť produkciu spánkového hormónu melatonínu.
„Aj keď sa sociálne médiá často vnímajú ako celok, ich vplyv na duševné zdravie závisí od konkrétnych aktivít, ktoré používateľ vykonáva, a od skúseností, ktoré na týchto platformách získava,“ dodal doktorand na spomínanej univerzite a hlavný autor štúdie Daniel Joinson.