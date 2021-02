Pohyb i vhodná strava sú samozrejmosťou v prevencii proti rakovine

Bratislava 10. februára (TASR) – Žiadne cigarety, vylúčenie tabaku v akejkoľvek forme, zdravá strava a pravidelný pohyb by mali byť samozrejmosťou v prevencii proti vzniku rakoviny. Ako TASR upozornila výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) Eva Kováčová, liga dlhodobo propaguje 12 spôsobov, ako znížiť riziko rakoviny. Na tieto kroky netreba zabúdať ani v čase pandémie nového koronavírusu.



"Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania. Aj vďaka tomu dnes už väčšina z nás vie, že fajčenie, nedostatok pohybu, nezdravé stravovacie návyky, nadmerná konzumácia alkoholu sú rizikové faktory, ktoré môžu mať vplyv na vznik rakoviny, že dojčenie znižuje riziko jej vzniku," vysvetlila.



Na základe Európskeho kódexu proti rakovine odborníci odporúčajú zo svojho domova spraviť nefajčiarske prostredie. Rovnako nefajčiarske opatrenia je vhodné podporovať na pracovisku. Samozrejmosťou by malo byť udržiavanie si zdravej telesnej hmotnosti. Čas strávený sedením treba obmedziť a pohyb si dopriať každý deň.



V jedálničku by nemali chýbať celozrnné potraviny, strukoviny, zelenina a ovocie. Obmedziť treba vysokokalorické potraviny, teda s veľkým obsahom cukru a tuku a vyhýbať sa treba aj sladeným nápojom.



V rámci prevencie je vhodné vyhýbať sa mäsovým výrobkom, obmedziť spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli. Ak niekto pije akýkoľvek druh alkoholu, treba obmedziť jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.



Najmä pre deti platí, že by sa mali vyhýbať prílišnému slnečnému žiareniu. Pred slnkom sa treba vo všeobecnosti chrániť. Za vhodné nepovažujú odborníci využívanie solárií. Rovnako na pracovisku je potrebné chrániť sa pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



Liga proti rakovine odporúča tiež zistiť, či nie sú ľudia v domácnosti vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu, prípadne sa postarať o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.



Špeciálne pre ženy je vhodné dojčiť, keďže dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny, jej používanie by sa malo obmedziť.



Rodičia by mali zabezpečiť, aby sa ich deti zúčastnili na programe očkovania proti hepatitíde typu B, a to u novorodencov a v prípade mladých dievčat proti ľudskému papilomavírusu (HPV).



Súčasťou prevencie sú aj organizované programy na skríning rakoviny. Muži aj ženy by sa mali zúčastňovať skríningu hrubého čreva, ženy prsníka a krčka maternice.