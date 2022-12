Poistenci VšZP si môžu v decembri nechať odmerať cukor v krvi

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poistenci štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) si môžu počas decembra nechať bezplatne a bez čakania odmerať hladinu cukru v krvi vo vybraných ambulanciách na celom Slovensku. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia poisťovne.



"VšZP v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS) spúšťa počas decembra pilotný preventívno-osvetový projekt, ktorý má za cieľ včasné odhalenie hyperglykémie, prediabetu alebo diabetes mellitus," priblížila poisťovňa.



Možnosť skríningu hladiny cukru v krvi ponúka do 23. decembra 60 špecializovaných ambulancií. Využiť ju môžu všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov. "Lekár zmeria hodnotu glykémie z prsta glukomerom, a to nalačno, po jedle alebo náhodne v priebehu dňa," spresňuje manažérka komunikácie štátnej poisťovne Eva Peterová. Po vyšetrení diabetológ pacientovi vysvetlí zistený výsledok a odporučí mu ďalší postup.



"Veríme, že skríning glykémií v diabetologických ambulanciách pomôže zachytiť nediagnostikovaný diabetes mellitus u ľudí, a tým aj pri včasnej edukácii a liečbe zabrániť poškodeniam, ktoré diabetes zapríčiňuje," uviedla diabetologička a predsedníčka výboru SDS Viera Doničová.



Podľa údajov VšZP trpelo v minulom roku cukrovkou 1. alebo 2. typu 266.093 poistencov. Náklady na ich liečbu predstavovali vyše 109 miliónov eur. "Aj takto chceme pomôcť našim poistencom predchádzať vzniku a rozvoju diabetických komplikácií, zachytiť ochorenie včas, aby ho dobre nastavenou liečbou dostali pod kontrolu a žili i naďalej kvalitný život," doplnila Peterová. Upozornila, že diagnóza diabetes mellitus skracuje život diabetika o desať až 15 rokov.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vlani evidovala 92.000 poistencov s diabetom, pričom na ich liečbu vynaložila približne 200 miliónov eur. "Naši poistenci majú k dispozícii komplexný program manažmentu zdravotnej starostlivosti pre ľudí s cukrovkou, vďaka ktorému majú diabetici poistení v Dôvere väčšiu šancu žiť dlhšie," ozrejmil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Edukačný program DôveraPomáha diabetikom učí poistencov zvládať každodenné situácie v živote s cukrovkou, pochopiť dôležitosť starostlivosti o seba a dodržiavania liečby stanovenej lekárom.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa v minulom roku evidovala 3614 poistencov s cukrovkou 1. typu a 17.793 poistencov s cukrovkou 2. typu. Náklady na všetkých poistencov s cukrovkou predstavovali vyše desiatich miliónov eur. "Zdravotná poisťovňa Union má záujem na tom, aby jej poistenci boli správne liečení a edukovaní. Z tohto dôvodu sme ako prví zazmluvnili začiatkom roku 2022 množstvo výkonov pre diabetológov, ktorí majú priamy kontakt a vplyv na liečbu, ako aj edukáciu svojich pacientov trpiacich na cukrovku," priblížila hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová.