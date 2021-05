Poisťovne preplatia liečebný kúpeľný pobyt po prekonaní COVID – 19

Piešťany 7. mája (OTS) - V nadväznosti na druhú vlnu pandémie COVID – 19 došlo k doplneniu Zákona o zdravotnej starostlivosti, ktoré vstúpilo do platnosti v polovici apríla tohto roku. Jeho súčasťou je Indikačný zoznam diagnóz, na základe ktorých je možné uchádzať sa o doplnkovú zdravotnú starostlivosť formou kúpeľnej liečby. Poistenci s pretrvávajúcimi následkami po prekonaní COVID – 19 tak môžu žiadať o liečebný kúpeľný pobyt hradený zo zdrojov verejného zdravotníctva.Mnohí pacienti sa domnievajú, že sa ich legislatívna zmena týka iba v prípade pretrvávajúcich následkov respiračného charakteru. Do Indikačného zoznamu však pribudli aj neurologické a nervovo – svalové ťažkosti a ochorenia pohybového aparátu, ktoré súvisia s prekonaním infekcie a limitujú pacientov vo vykonávaní bežných denných aktivít.Tým sa rozširuje spektrum kúpeľných zariadení, ktoré sa postarajú o pacientov s takzvaným postcovidovým syndrómom. Rozšírenie indikačného zoznamu umožňuje absolvovanie liečebného kúpeľného pobytu, ktorý preplatí poisťovňa aj v svetoznámych Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, ktoré sú členom siete Ensana Health Spa Hotels Takýto kúpeľný pobyt môže indikovať obvodný lekár, ortopéd alebo neurológ. Pre pacientov sa tým rozširujú možnosti a dostupnosť rehabilitácie po prekonaní Covidu aj o zariadenia, ktoré nemajú štatút klimatických kúpeľov.Kúpele Piešťany privítajú žiadateľov o liečebný kúpeľný pobyt s takzvaným postcovidovým syndrómom odzrkadľujúcim sa najmä na pohybovom a nervovom aparáte. Na základe rozšírenej indikácie a vstupnej prehliadky u kúpeľného lekára bude pacientom zostavený liečebný kúpeľný pobyt zohľadňujúci diagnózu a následky prekonanej infekcie.Kúpeľný ostrov a sieť ubytovacích zariadení Ensana Health Spa Hotels je tu pre všetkých, ktorým poisťovňa žiadosť o liečebný kúpeľný pobyt schváli najneskôr do 12 mesiacov po prekonaní infekcie novým Corona vírusom. Piešťanská termálna voda a jedinečné sírne bahno v kombinácii s profesionálnym prístupom personálu a prekrásnym prostredím Kúpeľného ostrova nezostane nič dlžné svojej vynikajúcej povesti.Hoci ide o jedny z kúpeľov s najbohatšou históriou na Slovensku i v strednej Európe, nachádzajú svoje uplatnenie aj pri liečbe následkov novovzniknutých ochorení a ich následkov. To svedčí o širokospektrálnosti vzácnych prírodných zdrojov prameniacich priamo pod piešťanským Kúpeľným ostrovom.Kúpele Piešťany zároveň garantujú prísne dodržanie všetkých opatrení proti ďalšiemu šíreniu pandémie a zaručujú svojim klientom maximálnu bezpečnosť.