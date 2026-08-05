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POJAZDNÉ PREDAJNE potravín: V Prešovskom kraji jazdia do 62 obcí
Potravinová dostupnosť je aktuálne zabezpečená v deviatich okresoch kraja, a to v Bardejove, Humennom, Levoči, Medzilaborciach, Sabinove, Starej Ľubovni, Stropkove, Svidníku a vo Vranove nad Topľou.
Autor TASR
Prešov 5. augusta (TASR) - V 62 obciach deviatich okresov Prešovského samosprávneho kraja (PSK), v ktorých nie sú kamenné predajne, zabezpečujú dostupnosť základných potravín pojazdné predajne. Služba pomáha viac ako 11.000 obyvateľom, najmä seniorom a ľuďom z odľahlejších oblastí, ktorí majú obmedzený prístup k obchodom. Kraj podporuje pojazdné obchody potravín a drogérie na vidieku už druhý rok za sebou. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.
Ako povedala, v tomto roku kraj zároveň zdvojnásobil finančný príspevok pre zapojené obce z 500 na 1000 eur a zjednodušil administratívu projektu. Celkovo na výzvu Riešenie potravinovej dostupnosti v PSK vyčlenil 60.000 eur, pričom finančnú podporu získalo 62 obcí.
Potravinová dostupnosť je aktuálne zabezpečená v deviatich okresoch kraja, a to v Bardejove, Humennom, Levoči, Medzilaborciach, Sabinove, Starej Ľubovni, Stropkove, Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Službu tu pod hlavičkou PSK realizuje päť zmluvných prevádzkovateľov. Každý poskytovateľ dochádza do obce minimálne jedenkrát týždenne na vopred určené miesto v jej intraviláne.
Ako povedala Jeleňová, aj nedávna návšteva obcí Krivé, Bogliarka, Prituľany a Ruská Poruba potvrdila reálny fungujúci systém a obrovský význam tejto občianskej služby. Napríklad v obci Bogliarka, kde žije približne 100 obyvateľov, využilo pojazdnú predajňu len počas jedinej návštevy až 25 ľudí.
V pojazdnej predajni nájdu obyvatelia výrobky ako pečivo, mäso, ovocie i drogériu či výrobky lokálnych producentov. „PSK pripravoval projekt pojazdných predajní od roku 2024. Už vlani realizovaný pilotný ročník potvrdil jeho prínos - pojazdné predajne absolvovali 1860 výjazdov, obslúžili 32 obcí a pomohli viac ako 6300 obyvateľom,“ povedala Jeleňová.
Podpora dostupnosti potravín prostredníctvom dotovaných pojazdných predajní sa podľa jej slov tiež preukázala ako mimoriadne užitočný nástroj, ktorý reálne zmierňuje regionálne rozdiely a viditeľne zlepšuje každodenné životné podmienky na vidieku Prešovského kraja.
Ako povedala, v tomto roku kraj zároveň zdvojnásobil finančný príspevok pre zapojené obce z 500 na 1000 eur a zjednodušil administratívu projektu. Celkovo na výzvu Riešenie potravinovej dostupnosti v PSK vyčlenil 60.000 eur, pričom finančnú podporu získalo 62 obcí.
Potravinová dostupnosť je aktuálne zabezpečená v deviatich okresoch kraja, a to v Bardejove, Humennom, Levoči, Medzilaborciach, Sabinove, Starej Ľubovni, Stropkove, Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Službu tu pod hlavičkou PSK realizuje päť zmluvných prevádzkovateľov. Každý poskytovateľ dochádza do obce minimálne jedenkrát týždenne na vopred určené miesto v jej intraviláne.
Ako povedala Jeleňová, aj nedávna návšteva obcí Krivé, Bogliarka, Prituľany a Ruská Poruba potvrdila reálny fungujúci systém a obrovský význam tejto občianskej služby. Napríklad v obci Bogliarka, kde žije približne 100 obyvateľov, využilo pojazdnú predajňu len počas jedinej návštevy až 25 ľudí.
V pojazdnej predajni nájdu obyvatelia výrobky ako pečivo, mäso, ovocie i drogériu či výrobky lokálnych producentov. „PSK pripravoval projekt pojazdných predajní od roku 2024. Už vlani realizovaný pilotný ročník potvrdil jeho prínos - pojazdné predajne absolvovali 1860 výjazdov, obslúžili 32 obcí a pomohli viac ako 6300 obyvateľom,“ povedala Jeleňová.
Podpora dostupnosti potravín prostredníctvom dotovaných pojazdných predajní sa podľa jej slov tiež preukázala ako mimoriadne užitočný nástroj, ktorý reálne zmierňuje regionálne rozdiely a viditeľne zlepšuje každodenné životné podmienky na vidieku Prešovského kraja.