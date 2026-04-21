< sekcia Import
Pokračovanie dystopickej série Neala Shustermana
Tínedžeri bojujú za svoje právo na život.
Autor OTS
Bratislava 21. apríla (OTS) - Morálne dilemy, boj o prežitie i neúprosná vízia budúcnosti – kniha Odložení je tretím dielom vysoko návykovej série Uvoľnení. Americký spisovateľ Neal Shusterman, ktorý sa preslávil sériou Žatva smrti, v tomto temnom príbehu opäť potvrdzuje nielen svoj status majstra dystopického žánru, ale i to, že je jedným z najoriginálnejších autorov young adult literatúry súčasnosti.
„Kým sa Connorova myseľ rozteká, vracajú sa mu spomienky na život pred uvoľnením. Takmer počuje, ako naňho rodičia kričia a ako im to on odpláca. Spomína si na všetko – legálne i nie –, čo urobil, aby na nudnom predmestí Ohia otupil pocit, že má a spôsobuje samé problémy.“
Amerika budúcnosti je mrazivá. Po vojne medzi dvoma stranami znepriatelenými pre rozdielne názory na ochranu života dôjde k uzákoneniu takzvaného „uvoľnenia", podľa ktorého deti medzi trinástym a osemnástym rokom možno poskytnúť na odobratie a následnú transplantáciu orgánov. Niektorí „uvoľnení" sa mlčky podriadia, no nie každý sa vzdá.
V predchádzajúcich dvoch častiach sme spoznali búrliváka Connora, sirotu Risu, spočiatku poddajného Leva a chlapca sceleného výlučne z častí uvoľnených Cama – tínedžerov, ktorí sa každý svojim spôsobom rozhodli bojovať proti pomätenému systému. V knihe Odložení sa ich cesty dramaticky pretnú – a každého z nich navždy zmenia. Podarí sa im nájsť kľúč k zastaveniu uvoľňovania?
Novinka Odložení vyšla v slovenskom preklade Kristíny Smolkovej.
Neal Shusterman (1962) je úspešným autorom viac ako päťdesiatich oceňovaných kníh pre deti, mládež a dospelých vrátane románu Challenger Deep, za ktorý získal v Amerike ocenenie National Book Award. Kosec, ktorý je prvou časťou série Žatva smrti, bol ocenený prestížnou cenou Michael L. Printz Award. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšiel autorovi v roku 2022 román Hra so svetmi. Shusterman píše aj filmové a televízne scenáre. Je otcom štyroch detí, ktoré sú takisto talentovanými autormi a umelcami. Dôkazom toho je poviedková kniha k sérii Žatva smrti s názvom Kosenie, na ktorej sa podieľali aj jeho deti Jarrod a Joelle. Tento rok vyšla aj prvá časť úplne novej dystopickej série Epidémia šťastia s názvom Už je dobre.
O autorovi
