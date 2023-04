Pokračovanie mrazivej série od kráľovnej švédskej krimi

O autoroch:

Camilla Läckberg je dnes jednou z najčítanejších európskych autoriek, z jej kníh sa predalo viac ako 30 miliónov výtlačkov vo viac ako 60 krajinách. Zároveň je aj úspešnou podnikateľkou, jednou zo zakladateliek Invest In Her – investičnej firmy zameranej na podnikateľky a ich rovnoprávne postavenie na trhu. Jej román Zlatá klietka bol v roku 2019 jednou z najpredávanejších kníh vo Švédsku. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli tieto knihy Camilly Läckberg v preklade Márie Bratovej: Ľadová princezná, Kazateľ, Kamenár, Smoliar, Pankhart, Morská panna, Strážca majáka, Anjeličkárka, Krotiteľ, Bosorka, Zlatá klietka (aj ako audiokniha), Strieborné krídla (aj ako audiokniha) a Debna (spoluautor Henrik Fexeus).



Henrik Fexeus je známy švédsky iluzionista, spisovateľ a televízny moderátor. Vyštudoval filozofiu na Štokholmskej univerzite, istý čas pôsobil v marketingu a neskôr sa špecializoval na komunikačné techniky a metódy rozvoja duševných schopností. Dnes patrí medzi najznámejších švédskych odborníkov na neverbálnu komunikáciu, psychologickú manipuláciu a mentálny iluzionizmus. Vydal sedem kníh z oblasti praktickej psychológie, jeho prvá kniha Naučte sa čítať myšlienky (Konsten att läsa tankar, 2017) sa hneď po vydaní stala bestsellerom a vyšla v 20-tich krajinách. Jeho knihy získali niekoľko cien, predalo sa ich viac ako milión výtlačkov a sú preložené do viac ako 27 jazykov.

Bratislava 26. apríla (OTS) - O to viac, že k písaniu prizvala známeho švédskeho mentalistu Henrika Fexeusa. Druhý diel tejto krimi trilógie prichádza do kníhkupectiev práve teraz.Po úspešnej Debne s vyšetrovateľkou Minou Dabiriovou a mentalistom Vincentom Walderom vychádza vo Vydavateľstve SLOVART druhý diel s názvom Kult Dej sa odohráva v južnej časti Štokholmu na ostrove Södermal, kde sa stratí malý chlapec. Polícia onedlho odhalí súvislosť so staršími únosmi detí, ktoré sa, žiaľ, skončili tragicky. Mina po prvý raz po dramatických udalostiach spred dvoch rokov kontaktuje mentalistu Vincenta Waldera. Času je málo a ak chcú predísť obetiam, musia konať rýchlo.opäť precízne vybudovala komplexné a realistické charaktery. V spojení so psychologickým obrazom a pohnútkami postáv, ktoré sú očividným vkladom, spájajú autori tradičnú detektívku s nekonvenčnými prvkami mentalizmu, čo dáva tejto sérii jedinečný rozmer.Nedávno bolo ohlásené aj natáčanie seriálu, ktorého predlohou je práve séria Läckbergovej a Fexeusa. Natáčanie by sa malo začať v roku 2024, seriál bude mať tri série a bude dostupný cez streamovaciu službu Viaplay.