POĽADOVICA A DÁŽĎ: Môže sa vyskytnúť na väčšine územia
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch okrem Trnavského a Bratislavského.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica aj dážď. V Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa môžu tvoriť snehové záveje a na strednom Slovensku hrozí i vietor na horách. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, pričom vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Väčšina z nich platí až do utorka (25. 11.).
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch okrem Trnavského a Bratislavského. V niektorých okresoch očakávajú lokálny výskyt dažďa s úhrnom až do 50 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ.
Výstrahy pred vetrom na horách druhého stupňa platia pre okresy Tvrdošín, Brezno, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Poprad. V polohách nad 1500 metrov môže vietor prechodne dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo),“ dodal SHMÚ.
