< sekcia Import
Poľadovica i vietor na horách: SHMÚ vydalo výstrahy
Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V stredu večer platia miestami výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou i vetrom na horách. Počítať s nimi treba prevažne na strednom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Výstrahy pred poľadovicou platia v celom Banskobystrickom kraji a tiež v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Levoča. Vydané sú do polnoci.
Od 20.00 h platia miestami aj výstrahy pred vetrom na horách. Vydané sú v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
Výstrahy pred poľadovicou platia v celom Banskobystrickom kraji a tiež v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Levoča. Vydané sú do polnoci.
Od 20.00 h platia miestami aj výstrahy pred vetrom na horách. Vydané sú v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.