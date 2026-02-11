Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Import

Poľadovica i vietor na horách: SHMÚ vydalo výstrahy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - V stredu večer platia miestami výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou i vetrom na horách. Počítať s nimi treba prevažne na strednom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Výstrahy pred poľadovicou platia v celom Banskobystrickom kraji a tiež v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Levoča. Vydané sú do polnoci.

Od 20.00 h platia miestami aj výstrahy pred vetrom na horách. Vydané sú v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá