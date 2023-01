Poľadovica môže potrápiť najmä stredné a časť východného Slovenska

Bratislava 15. januára (TASR) - Poľadovica môže od nedeľného podvečera potrápiť najmä stredné a časť východného Slovenska. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha pred ojedinelou tvorbou poľadovice má platiť predbežne do pondelka (16. 1.) do 10.00 h. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedli meteorológovia.



Týka sa celého Žilinského a Banskobystrického kraja i väčšiny okresov Trenčianskeho a Prešovského kraja. Tiež okresov Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.



Vietor s priemernou rýchlosťou do 55 kilometrov za hodinu môže v nedeľu do 18.00 h zafúkať v okresoch Skalica, Senica a Malacky.