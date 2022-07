NALETELI FALOŠNÝM POLICAJTOM: Seniorky prišli o tisíce eur

Bratislava 7. júla (TASR) - Počas stredy (6. 7.) prišli ďalšie dve seniorky o tisíce eur zo svojich úspor. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že naďalej apeluje na občanov, aby sa o prípadoch rozprávali so svojimi príbuznými vo vyššom veku.



"V prvom prípade 78-ročnú Vieru kontaktovala 'zamestnankyňa banky', ktorá jej oznámila, že jej úspory v banke sú ohrozené," uviedla polícia. Seniorku následne žena prepojila na políciu, pričom hovor stále pokračoval z toho istého telefónneho čísla. Poškodenej sa ozval mužský hlas, ktorý sa predstavil ako policajt nadporučík Juhás.



"Ten od poškodenej zisťoval, či má doma cennosti a finančnú hotovosť. Seniorka mu uviedla, že má doma 20.000 eur," povedala polícia. Mužský hlas seniorke vzápätí povedal, že uvedenú hotovosť polícia ochráni. Poškodenej nakázal, aby peniaze vložila do obálky, po ktorú mal následne prísť jeho kolega. "Po príchode muža, ktorý sa predstavil ako kolega nadporučíka Juhása, 78-ročná žena odovzdala z okna najprv 10.000 eur a následne po naliehaní muža ďalších 10.000 eur," potvrdila polícia.



Druhý prípad sa týkal 67-ročnej Dariny, ktorá nechala svoje úspory za garážou. "Tá po telefonáte s neznámym mužom, ktorý sa predstavil ako poručík Martinček, išla do banky vybrať 10.000 eur," informovala polícia. Falošný policajt kriminálnej polície seniorke povedal, že sledujú bandu zlodejov, ktorá chce ju a jej manžela okradnúť. Z obavy o svoje úspory poslúchla podvodníka a podľa jeho pokynov zaniesla a skryla pri garážach v Ružinove hotovosť.