Dopravná nehoda v Bratislave si vyžiadala smrť 60-ročného motocyklistu

Bratislava 7. marca (TASR) - Smrť 60-ročného motocyklistu si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na križovatke Kopčianskej a Bratskej ulice v bratislavskej Petržalke. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Podľa doposiaľ zistených informácií nedal pravdepodobne vodič auta značky Mercedes-Benz prednosť vodičovi motocykla, pričom následne došlo k zrážke. "Motocyklista pri tejto zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," priblížila Martiniaková. Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody polícia vyšetruje.



"Muža sa záchranári ešte pokúšali oživiť, no neúspešne," uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová. Ďalších dvoch účastníkov dopravnej nehody previezli po ošetrení do nemocnice. Žena utrpela viaceré zlomeniny, muž mal zranenú nohu.



Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby jazdili bezpečne, zodpovedne, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke.