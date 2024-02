Zadržaný vodič nechal kľúče kamarátovi, ten po pár km nafúkal tiež

Nováky 5. februára (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 30 a 34 rokov z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič a jeho spolujazdec jazdili v nedeľu (4.2.) v Novákoch postupne na tom istom aute pod vplyvom alkoholu. Trenčianska krajská polícia o tom informovala v pondelok na sociálnej sieti.



Tridsaťročného vodiča Toyoty Avensis zastavila a kontrolovala policajná hliadka v Novákoch. "Po kontrole dokladov ho podrobila dychovej skúške, ktorá skončila krátko po 16.00 h s výsledkom 2,08 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška po 20 minútach mala ešte vyššiu hodnotu, a to 2,29 promile alkoholu," uviedli policajti.



Polícia na mieste vodiča obmedzila na osobnej slobode. Spolu s ním sa vo vozidle nachádzal aj spolujazdec, ktorému zadržaný muž zveril kľúče od vozidla predtým, ako ho hliadka odviedla do cely policajného zaistenia. "Následne tento spolujazdec po odchode policajnej hliadky presadol za volant vozidla a z miesta odišiel. Ďaleko však nezašiel. Hliadka okresného dopravného inšpektorátu Prievidza ho predpísaným spôsobom po pár kilometroch zastavila a taktiež podrobila dychovej skúške," doplnili policajti.



Tridsaťštyriročný muž podľa nich najskôr "nafúkal" 2,50 promile alkoholu, pri opakovanej dychovej skúške to bolo až 2,67 promile alkoholu. "Rovnako ako jeho kamarát putoval krátko nato do cely policajného zaistenia," ozrejmili policajti.



Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru v Prievidzi podal na oboch mužov návrh na podanie obžaloby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi. O ich ďalšom osude rozhodne Okresný súd v Prievidzi.