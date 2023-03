Dvojica cudzincov zarábala na prevádzačstve, hrozí im až desať rokov

Bratislava 24. marca (TASR) - Polícia obvinila dvoch cudzincov zo zločinu prevádzačstva. "Nelegálny prechod cez slovenskú hranicu do Rakúska mali umožniť minimálne 16 osobám, od ktorých inkasovali od 200 do 500 eur," informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



Obvinení občania Sýrie a Afganistanu vo veku 28 a 22 rokov ponúkali podľa informácií polície prevoz cez hranice do Rakúska občanom Afganistanu, Nepálu a Indie. Po uzatvorení dohody ich mali odviezť na železničnú stanicu v Bratislave. "Tam im pomohli nastúpiť do nákladných súprav vlaku, najmä medzi osobné autá, ktoré boli umiestnené na vozňoch," vysvetlila Bárdyová. Za úspešný prevoz mali obvinení inkasovať sumy od 200 do 500 eur za osobu.



Pri minulotýždňovej akcii zaistili policajti veci súvisiace s trestným činom, mobily a listinné dôkazy.



Obvinení muži sú stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí väzenie na sedem až desať rokov.