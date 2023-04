Polícia eviduje v prvých mesiacoch roka menej nehôd ako vlani

Bratislava 7. apríla (TASR) - V prvých mesiacoch roka eviduje polícia o 343 dopravných nehôd menej ako v rovnakom období roku 2022. Kým vlani zaznamenala do 2. apríla 2860 nehôd, tento rok ich bolo 2517. Vyplýva to z policajných štatistík zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Na cestách zahynulo od začiatku roka 54 ľudí, z toho 21 chodcov. Ťažko sa zranilo 155 osôb.



Najvyšší počet nehôd evidujú v Prešovskom (524) a Žilinskom (368) kraji. Najmenej nehôd (178) sa stalo v Trenčianskom kraji.



V 13. týždni pribudlo 196 nehôd so štyrmi obeťami a siedmimi ťažko zranenými.