NEVIDELI STE HO: Môže objasniť požiar vo vinohradoch

Bratislava 23. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri identifikácii muža, ktorého fotky zverejnili na sociálnej sieti. "Svojimi informáciami by mohol napomôcť k objasneniu požiaru vo vinohradoch na Horskej ulici v Bratislave," vysvetľujú.



Pripomínajú, že k požiaru došlo v piatok 16. augusta približne o 13.15 h. "Neznáma osoba mala manipulovať s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, následkom čoho došlo k horeniu trávnatého porastu," dodávajú.



Informácie, ktoré by mohli pomôcť zistiť totožnosť muža, možno oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na facebookovom profile Polícia SR - Bratislavský kraj.