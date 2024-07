ČELNÁ ZRÁŽKA: V Donovaloch do seba nabúrali dve dodávky

Donovaly 31. júla (TASR) - K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu krátko pred 15.00 h na horskom priechode Donovaly, kde sa čelne zrazili dve dodávky. Vodič poštárskej dodávky, ktorý jazdil v smere z Donovál na Banskú Bystricu, na mieste zahynul. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



Ako uviedla, 64-ročný vodič poštárskeho auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s ďalšou oproti idúcou dodávkou. Utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.



"Vodiča a dvoch spolujazdcov z druhej dodávky previezli so zraneniami do nemocnice. Alkohol u tohto vodiča nezistili. U nebohého bude nariadená pitva, pri ktorej sa bude zisťovať prípadné požitie alkoholu," dodala Faltániová.



Dopravu cez Donovaly v súčasnosti usmerňuje polícia.