Polícia objasnila sériu krádeží v Bratislave, obvinila 23-ročnú ženu

Bratislava 24. januára (TASR) - Polícia obvinila 23-ročnú Adélu K. z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže. Začiatkom januára mala z apartmánu na Šancovej ulici v Bratislave ukradnúť dve tašky, osobné veci, drobnú elektroniku a finančnú hotovosť, čím spôsobila škodu nad 3607 eur. V súčasnosti je stíhaná väzobne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Hovorkyňa priblížila, že polícia obvinila Adélu K. aj z prečinu krádeže v súbehu s prečinom neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. "Dňa 4. januára v ranných hodinách mala vojsť do kancelárie na Hviezdoslavovom námestí, kde z odomknutej kancelárskej kobky mala odcudziť tri voľne položené notebooky. Tie z budovy vyniesla v taške hlavným vchodom. Svojím konaním spôsobila škodu v celkovej výške 4000 eur," priblížila.



Obvinenej podľa hovorkyne už v roku 2022 uložili blokovú pokutu za prečin krádeže, Okresný súd Bratislava II ju tiež odsúdil za rovnaký prečin krádeže, a to podmienečne na šesť mesiacov. Minulý rok ju obvinili z priestupku proti majetku, za ktorý jej uložili blokovú pokutu, a o pár mesiacov na to ju Okresný súd Bratislava I odsúdil za prečin krádeže.



V auguste 2023, keď už bola umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody, policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za ďalší prečin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Hovorkyňa spresnila, že obvinená mala v roku 2022 z bytu na Šafárikovom námestí v Bratislave ukradnúť ruksak s rôznymi druhmi elektroniky ako mobilné telefóny, slúchadlá, elektronický zápisník a notebook v celkovej hodnote 5850 eur.