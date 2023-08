Nezastavil ho ani náraz do značky, vodičovi namerali 2,52 promile

Prešov 28. augusta (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 35-ročného muža z Česka. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, v sobotu (26. 8.) popoludní obvinený viedol po Petrovianskej ulici v Prešove osobné auto Ford Mondeo.



"Nad jeho vedením stratil kontrolu, v dôsledku čoho zišiel z cesty na stredový ostrovček a prednou časťou auta narazil do dopravnej značky. V jazde pokračoval ďalej, ale krátko na to ho zastavila policajná hliadka," uviedol Džobanik.



Ako ďalej povedal, pri kontrole bol policajtmi podrobený aj dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok dosiahol hodnotu 2,52 promile.



Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Stíhaný je v takzvanom superrýchlom konaní.