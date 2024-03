Použil šidlo, kameň i prak: Muža, ktorý ničil autá po týždňoch chytili

Prievidza 27. marca (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža zo zločinu poškodzovania cudzej veci. Muž ešte začiatkom marca zničil štyri vozidlá v Prievidzi. Využil na to šidlo na šitie, prak, kameň a podpaľač. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.



Prvé z vozidiel poškodil obvinený 2. marca približne o 1.30 h na parkovisku Urbánkovej ulici. "Na Škode Superb prepichol šidlom na šitie všetky pneumatiky, následne vystrelil z praku kameň do zadného okna vozidla, čím ho rozbil. Cez vytvorený otvor vhodil do batožinového priestoru podpaľač, v dôsledku čoho začalo auto horieť," opísali policajti. Od tohto vozidla podľa nich obhorel aj vedľa zaparkovaný Renault Megane.



"Obvinený následne prešiel na druhú stranu parkoviska, kde vystrelil z praku kameň, ktorým rozbil zadné okno na Škode Fabia. Cez takto vytvorený otvor vhodil do batožinového priestoru podpaľač a spôsobil tak požiar auta," doplnili policajti. Muž sa podľa nich následne presunul na parkovisko na Nedožerskej ceste, prakom rozbil zadné okno tam zaparkovaného auta, ktoré tiež zapálil.



Svojím konaním majiteľom vozidiel spôsobil celkovú škodu vo výške 12.230 eur. "Polícia po mužovi pátrala niekoľko týždňov. S využitím osobnej a miestnej znalosti sa ho podarilo stotožniť, zadržať a následne obviniť zo spáchania predmetných skutkov. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodali policajti.