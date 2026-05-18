Polícia obvinila 44-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 44-ročného muža.
Autor TASR
Poprad 18. mája (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 44-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dopustil sa ho v sobotu (16. 5.) dopoludnia.
„Viedol osobné vozidlo v obci Klčov, kde mu bolo namerané prekročenie povolenej rýchlosti jazdy v obci o 20 kilometrov za hodinu. Z tohto dôvodu bolo vozidlo zastavené a vodič bol podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u neho bol pozitívny, presiahol hodnotu 1,5 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodiča zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.
