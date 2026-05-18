Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Import

Polícia obvinila 44-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 44-ročného muža.

Autor TASR
Poprad 18. mája (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 44-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dopustil sa ho v sobotu (16. 5.) dopoludnia.

„Viedol osobné vozidlo v obci Klčov, kde mu bolo namerané prekročenie povolenej rýchlosti jazdy v obci o 20 kilometrov za hodinu. Z tohto dôvodu bolo vozidlo zastavené a vodič bol podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u neho bol pozitívny, presiahol hodnotu 1,5 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodiča zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení