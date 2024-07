Polícia obvinila muža z nebezpečného prenasledovania bývalej priateľky

Handlová 8. júla (TASR) - Polícia v Handlovej obvinila 29-ročného muža z prečinu nebezpečného prenasledovania. Bývalej priateľke sa vyhrážal, že ju zabije. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Obvinený po rozchode takmer každý deň chodil okolo bydliska poškodenej, a to v ranných aj v nočných hodinách. Vykrikoval na ňu vulgárne nadávky a osočoval ju. Dokonca jej mal viackrát povedať, že keď bude spať, tak jej pichne nožík do krku," uviedla Kuzmová.



Z dôvodu, že správanie obvineného sa stupňovalo a už sa mal aj dobíjať do vnútra bytového domu a vyhrážať sa poškodenej zabitím, žena požiadala policajtov o pomoc.



"Vykonaným vyšetrovaním bol dostatočne odôvodnený záver, že muž ženu dlhodobo prenasledoval takým spôsobom, že to u nej vzbudilo dôvodnú obavu o jej život a zdravie. Vyhľadával jej osobnú blízkosť, kontaktoval ju proti jej vôli a tak ju obmedzoval v obvyklom spôsobe života, čím zhoršil kvalitu jej života," priblížila policajná hovorkyňa.



Policajti podali prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.