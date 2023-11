Muži sa chceli vlámať do stánku s pečivom, polícia ich obvinila

Bratislava 29. novembra (TASR) - Obvineniu z prečinu krádeže čelí dvojica mladých mužov, ktorí sa chceli vlámať do stánku so sladkým pečivom pred obchodným domom na Panónskej ceste v Bratislave. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Poverený príslušník piateho bratislavského okresu vzniesol obvinenie vo veci prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva 23-ročnému Jozefovi C. a 21-ročnému Denisovi Z.," priblížila hovorkyňa. Do stánku so sladkým pečivom sa mali pokúsiť vlámať v utorok (28. 11.) večer.



Muži sa pokúšali na stánku vylomiť dvere, no aj napriek intenzívnej snahe aj za využitia skrutkovača sa im to nepodarilo. "Ich konanie si všimol pracovník SBS služby, ktorý duchaprítomne zavolal políciu," podotkla Šimková s tým, že polícia mladých mužov obmedzila na osobnej slobode neďaleko miesta činu.



Eskortovaní boli na policajné oddelenie. V prípade preukázania viny pred súdom im hrozí až dvojročné väzenie. Hovorkyňa priblížila, že jeden z obvinených čelí aj obvineniu z majetkovej trestnej činnosti spáchanej v minulosti na území piateho bratislavského okresu, týkajúcej sa krádeže vlámaním do zásielkových boxov.