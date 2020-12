Polícia obvinila Popradčana na štvorkolke, bol právoplatne odsúdený

Poprad 15. decembra (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža z Popradu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muž v piatok (11. 12.) vo večerných hodinách viedol štvorkolku bez tabuľky s evidenčným číslom po Partizánskej ulici v rodnom meste, pričom stihol porušiť niekoľko predpisov.



Hovorkyňa priblížila, že pri odbočovaní nedal znamenie o zmene smeru jazdy. Na ďalšej križovatke nerešpektoval svetelné výstražné znamenie s nápisom Stop, ktoré svietilo zo služobného policajného vozidla, a v jazde pokračoval cez svetelne riadenú križovatku. Tam opäť nerešpektoval svetelné znamenie. Potom so štvorkolkou išiel po Teplickej ceste, z ktorej odbočil na cyklistický chodník a z neho zišiel na pole v smere na obec Spišská Teplica. Jazdu ukončil na poli, kde nechal štvorkolku a odišiel preč.







Neskôr sa muž pre štvorkolku vrátil, no na mieste už bola policajná hliadka, ktorá ho podrobila kontrole. „Bolo zistené, že muž bol právoplatne odsúdený vo veci prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere štyroch mesiacov, podmienečne odložený so skúšobnou dobou v trvaní jeden rok a štyri mesiace. Zároveň mu bol uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na jeden rok a šesť mesiacov s konečným termínom do apríla 2021,“ vysvetlila hovorkyňa. Polícia podľa jej slov muža zadržala, obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia.