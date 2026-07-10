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Polícia obvinila za vlaňajšiu tragickú nehodu v Báči 42-ročnú ženu

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Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

O dva dni neskôr informovala, že osoba podozrivá zo spôsobenia nehody sa sama prihlásila.

Autor TASR
Báč 10. júla (TASR) - Polícia obvinila 42-ročnú ženu v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, pri ktorej vlani v októbri v obci Báč v okrese Dunajská Streda zahynul 41-ročný chodec. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 42-ročnej žene pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci,“ ozrejmila. Ďalšie okolnosti prípadu polícia nezverejnila.

Polícia vlani v októbri začala trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia pomoci, chodca zrazil vodič neznámeho auta. O dva dni neskôr informovala, že osoba podozrivá zo spôsobenia nehody sa sama prihlásila.
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