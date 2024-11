Ako predísť vlámaniu do chát a chalúp počas zimy, radí polícia

Bratislava 5. novembra (TASR) - Počet vlámaní do rekreačných objektov, ako sú chaty, chalupy či záhrady, medziročne stúpa. Je preto dôležité dbať na bezpečnosť a objekty riadne zabezpečiť. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská.



"Kým v roku 2021 polícia zaznamenala 227 zistených trestných činov krádeže vlámaním do rekreačných objektov, o rok neskôr (v roku 2022) to už bolo 282 prípadov. V roku 2023 polícia zaznamenala 293 prípadov krádeže vlámaním do rekreačných objektov. Do septembra 2024 bolo polícií nahlásených 123 prípadov krádeží vlámaním do chát a chalúp," zhrnula Hrabovská.



Hrabovská radí zabezpečiť objekty napríklad elektronickou ochranou napojenou na signalizačný pult. Alarm môže prípadne upozorniť aj samotného majiteľa nehnuteľnosti, ktorý následne informuje políciu.



Vlámaniu sa dá predchádzať aj riadnym mechanickým zabezpečením stavebných otvorov, akými sú okná či dvere. Hrabovská radí využívať uzamykateľné okenice či kvalitný zámok na dverách. Upozornila, že do objektu sa zlodej dokáže dostať aj cez ventilátor v stene.



Hovorkyňa zdôraznila, že objekty je potrebné kontrolovať aj v zime. "Aj uprataný záhradný nábytok a zazimovaná záhrada potenciálnemu páchateľovi napovedajú, že nehnuteľnosť je neobývaná. Okolie chaty treba udržiavať počas celého roka. Neupravený zasnežený chodník signalizuje neprítomnosť osoby v objekte," uviedla. Vlámaniu sa podľa nej dá predísť aj kontrolou kôlní či pivníc. Náradie, ktoré môže zlodejovi pri krádeži pomôcť, by nemalo byť voľne dostupné.



Hrabovská odporúča mať pre prípad krádeže k dispozícii fotodokumentáciu hodnotnejších vecí, prípadne ich výrobné čísla. Ak stopy vlámania majiteľ chaty nájde, je potrebné, aby sa ničoho nedotýkal, do chaty nevstupoval a v žiadnom prípade ju neupratoval. Incident by mal ihneď oznámiť polícii.



Počas pobytu na chate by majiteľ mal podľa Hrabovskej udržiavať dobré susedské vzťahy a byť všímavý aj voči majetku iných. "Nadviazaním rozhovoru a neformálnych vzťahov s inými chatármi získate svedectvo, ktoré môže napomôcť pri objasnení trestného činu," pripomenula.