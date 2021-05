NEBEZPEČNÝ NÁLEZ: Na podkroví domu našiel muž desiatky kusov munície

Nitrianske Rudno 29. mája (TASR) - Pechotnú muníciu, náboje a ďalšie podozrivé predmety našiel 64-ročný muž z okresu Prievidza pri upratovaní podkrovia svojho rodinného domu. Muníciu zaniesol na policajné oddelenie do Nitrianskeho Rudna (okres Prievidza). Informovala o tom v sobotu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Pyrotechnik po príchode na oddelenie zistil, že ide o muníciu z druhej svetovej vojny, išlo spolu o 75 nábojov do rôznych druhov pušiek a guľovej zbrane, výbušku na výcvik imitácie výbuchu ručného granátu a päť rozbušiek s medenou dutinkou, priblížili policajti.



Za dodržania bezpečnostných opatrení pyrotechnik premiestnil nájdenú muníciu do muničného trezoru v Dubnici nad Váhom, odkiaľ ju následne prevezú k pyrotechnickému zničeniu výbuchom.



"Pokiaľ nájdete akúkoľvek starú muníciu, nemanipulujte s ňou, ale okamžite kontaktujte políciu. Aj napriek tomu, že munícia z druhej svetovej vojny je viac ako 75 rokov stará, môže byť stále nebezpečná," upozornila občanov polícia.