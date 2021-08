Polícia sa zaoberá možnými protiprávnymi konaniami počas zhromaždenia

Bratislava 4. augusta - Polícia sa aj naďalej zaoberá objasňovaním okolností a možnými trestnoprávnymi dôsledkami voči osobám v súvislosti so štvrtkovými a piatkovými (29. a 30. 7.) protestami v hlavnom meste. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Polícia sa tiež zaoberá výzvami na poškodzovanie majetku, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, a upozorňuje na hroziace pokuty.



"Objasňovaním okolností, ako aj možným vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám v súvislosti s verejnými zhromaždeniami sa v súčasnosti aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave I," spresnil Szeiff.



Zároveň uistil, že polícia sleduje aj dianie a výzvy na sociálnych sieťach. "Polícia sa zaoberá každým podnetom alebo prípadom, o ktorom sa dozvie, a v prípade protiprávneho konania, na ktorého riešenie je príslušná, postupuje či už podľa Trestného poriadku, alebo priestupkového zákona," vysvetlil hovorca. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre v súvislosti s viacerými výzvami na poškodzovanie majetku, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach, upozorňuje, že v prípade spáchania takého priestupku proti majetku hrozí vinníkovi pokuta do 331 eur.



Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Patrik Hujsa pre TASR pripomenul, že pri možnom podozrení zo spáchania trestného činu sa na políciu môže obrátiť ktokoľvek. "V prípade, že si myslíte, že sa niekto dopustil trestného činu, nič vám nebráni sa obrátiť s trestným oznámením na orgány činné v trestnom konaní. Posúdenie skutku, či ide o trestný čin, závisí od posúdenia tej ktorej konkrétnej situácie príslušným orgánom," objasnil Hujsa. Zároveň dodal, že krajský prokurátor v Bratislave o možných podnetoch a následne prijatých opatreniach hovoril aj s riaditeľom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.