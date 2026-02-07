Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Import

Polícia upozorňuje na mimoriadny servis v tuneli Bikoš

.
Na archívnej snímke tunel Bikoš. Foto: TASR - Milan Kapusta

Pripomína tiež zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici D1 Prešov - Košice a Prešov - Poprad na 100 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Prešov 7. februára (TASR) - Prešovská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s mimoriadnym servisom tunela Bikoš, ktoré majú trvať v sobotu do 14.00 h. Pripomína tiež zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici D1 Prešov - Košice a Prešov - Poprad na 100 kilometrov za hodinu. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Z dôvodu nadmerného znečistenia tunela a vodiaceho osvetlenia bude obmedzená doprava v pravej tunelovej rúre - smer Svidník a následne v ľavej tunelovej rúre - smer Poprad,“ uvádza polícia, podľa ktorej sa mal mimoriadny servis začať od 10.00 h.

Čo sa týka maximálnej rýchlosti na D1, tá je znížená v oboch smeroch z dôvodu hustého dažďa.

.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 7. februára

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí