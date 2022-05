POZOR NA BICYKLE: Majú na ne zálusk zlodeji v Partizánskom

Partizánske 12. mája (TASR) - Polícia v poslednom období zaznamenala v Partizánskom viacero krádeží bicyklov z pivníc obytných domov. V tejto súvislosti apeluje najmä na obyvateľov Partizánskeho, aby si zabezpečili väčšiu ochranu svojho majetku. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.



Policajti zaznamenali viacero vlámaní sa do pivníc domov, odkiaľ následne páchatelia odcudzili rôzne druhy bicyklov. Na tiesňovú linku prijali oznámenia o krádežiach vlámaním počas dňa i v noci.



"Polícia v tejto súvislosti apeluje na obyvateľov, aby zabezpečili väčšiu ochranu svojho majetku a zvážili lepšie zabezpečenie svojich pivníc a pivničných priestorov v obytných domoch. Či už mrežami, alebo kvalitnejšími dverami tak, aby páchatelia nemali zľahčenú možnosť vniknutia do priestoru," uviedla Adámiková.



Užitočné je podľa nej aj kamerové zabezpečenie a stále platí, že najlepšie je mať zdravo všímavých susedov. "Odporúčame vždy za sebou riadne zatvoriť vchodové dvere do bytového domu a nikdy neotvárať neznámym osobám, ktoré sa snažia dostať dnu pod rôznymi zámienkami. Ak občania spozorujú podozrivé, respektíve cudzie osoby, ktoré sa dlhšie pohybujú po bytovom dome, je potrebné, aby to oznámili na čísle 158," dodala.