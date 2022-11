Polícia upozorňuje vodičov na zníženú viditeľnosť v súvislosti s hmlou

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vodiči by mali na cestách v hmle dbať na zvýšenú opatrnosť. Upozorňuje ich na to bratislavská krajská polícia v súvislosti s aktuálnym počasím. Pripomína aj správne svietenie a potrebu dodržiavať rozostupy áut.



"Aktuálne z dôvodu hmlistého počasia, ktoré spôsobuje zníženú viditeľnosť, a tým aj zvýšené riziko vzniku dopravných nehôd na cestách, vyzývame vodičov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, mali počas jazdy rozsvietené predpísané osvetlenie, dodržiavali bezpečnú zníženú rýchlosť jazdy, aby vedeli zareagovať v prípade neočakávanej prekážky či zákruty, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred nimi," uviedla polícia.



Zároveň upozorňuje, že počas hmly hrozí aj nebezpečenstvo šmyku, keďže vozovka môže byť mokrá.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred hmlou pre celé Slovensko. Platia od nedele večer do pondelka (14. 11.) do obeda.