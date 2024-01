Muž poberal daňový bonus, syna však vo svojej starostlivosti nemal

Bardejov 30. januára (TASR) - Z trestného činu subvenčného podvodu polícia v Bardejove obvinila 34-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v marci 2023 podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, v ktorom si uplatnil daňový bonus na svojho syna, a to výške viac ako 700 eur.



"Urobil to aj napriek tomu, že syn bol rozsudkom okresného súdu zverený do osobnej starostlivosti matky, s ktorou aj žil v spoločnej domácnosti," priblížila Ligdayová.



Muž si podľa jej slov v podanom daňovom priznaní uplatnil nárok na vyplatenie daňového bonusu na syna v rozpore so zákonom, čím sa neoprávnene obohatil o uvedenú sumu.